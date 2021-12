Indonesia | gente in fuga dall' eruzione del vulcano!

Advertising

Si è risvegliato il vulcano Semeru in, che ha coperto di cenere i villaggi della zona e costringendo i residenti a lasciare le proprie abitazioni.... in. Numerosi i filmati pubblicati sui social in queste ore, che mostrano una gigantesca colonna di fumo, polvere e ceneri, eruttare proprio dal vulcano Semeru, con lache scappa ...Catatan yang dihimpun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), guguran lava pijar teramati dengan jarak luncur kurang lebih 500-800 meter dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 me ...Un'eruzione spaventosa si è verificata quest'oggi presso il vulcano Semeru, monte sito sull'isola di Giava, in Indonesia: ecco tutti i dettagli ...