Il Milan corre ai ripari: può essere lui il sostituto di Kjaer (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo l’infortunio di Simon Kjaer il Milan di Stefano Pioli deve correre ai ripari in difesa. Il difensore danese è stato operato nella mattinata di oggi ma dovrà stare fuori per minimo sei mesi. A dirlo è lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale. Diversi son i nomi che sono stati avvicinati alla squadra rossonera: fra i più gettonati ci sono quelli di Mattia Caldara e Nikola Milenkovic. Il primo si trova, attualmente, in prestito al Venezia. Il secondo, invece, è un punto fisso della difesa della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nikola Milenkovic, Fiorentina, Calciomercato Proprio quest’ultimo è l’umo su cui Paolo Maldini e Daniele Massara starebbero puntando di più, ma la società viola avrebbe detto un no forte e chiaro. Maggiori informazioni nelle prossime ore. TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo l’infortunio di Simonildi Stefano Pioli devere aiin difesa. Il difensore danese è stato operato nella mattinata di oggi ma dovrà stare fuori per minimo sei mesi. A dirlo è lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale. Diversi son i nomi che sono stati avvicinati alla squadra rossonera: fra i più gettonati ci sono quelli di Mattia Caldara e Nikola Milenkovic. Il primo si trova, attualmente, in prestito al Venezia. Il secondo, invece, è un punto fisso della difesa della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nikola Milenkovic, Fiorentina, Calciomercato Proprio quest’ultimo è l’umo su cui Paolo Maldini e Daniele Massara starebbero puntando di più, ma la società viola avrebbe detto un no forte e chiaro. Maggiori informazioni nelle prossime ore. TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: ...

Advertising

infoitsport : Milan-Salernitana, che sfortuna per l’attaccante: Pioli corre ai ripari - REDS_MILAN : RT @AntoVitiello: Bel gesto di #Saelemaekers che dopo il 2-0 corre in panchina per prendere la maglia di #Kjaer #MilanSalernitana - sportli26181512 : Calciomercato Milan: nel mirino Luiz Felipe e Milenkovic: Il Milan corre ai ripari dopo l'infortunio di Kjaer e cer… - milansette : Calciomercato Milan – Infortunio Kjaer, si corre ai ripari: ecco tutti i nomi - caleee12 : L’Inter corre più del Milan (Dati). -