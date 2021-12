Harry Potter, Daniel Radcliffe svela lo "strano" episodio che gli capitò con una fan in Giappone (Di sabato 4 dicembre 2021) Daniel Radcliffe ha raccontato un aneddoto relativo a una sua fan Giapponese che svenne dopo essere stata lievemente sfiorata dal suo braccio. Daniel Radcliffe ha raccontato un aneddoto relativo a una sua fan Giapponese. A quanto pare, il protagonista del franchise di Harry Potter avrebbe provocato lo svenimento di una sua fan dopo averla sfiorata con un braccio e averle chiesto scusa. Come riportato da CBR, Daniel Radcliffe ha raccontato nel corso della sua partecipazione al The Jonathan Ross Show: "Mi trovavo in una scuola Giapponese per ragioni promozionali e ho urtato una ragazza con il braccio. Per questo motivo le ho chiesto scusa. Boom! La ragazza è svenuta. L'ho urtata, le ho chiesto scusa e lei ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 dicembre 2021)ha raccontato un aneddoto relativo a una sua fanse che svenne dopo essere stata lievemente sfiorata dal suo braccio.ha raccontato un aneddoto relativo a una sua fanse. A quanto pare, il protagonista del franchise diavrebbe provocato lo svenimento di una sua fan dopo averla sfiorata con un braccio e averle chiesto scusa. Come riportato da CBR,ha raccontato nel corso della sua partecipazione al The Jonathan Ross Show: "Mi trovavo in una scuolase per ragioni promozionali e ho urtato una ragazza con il braccio. Per questo motivo le ho chiesto scusa. Boom! La ragazza è svenuta. L'ho urtata, le ho chiesto scusa e lei ...

Advertising

SuperTennisTv : Tennis italiano in lutto. È morto il professor Pierfrancesco Parra, storico medico della nazionale e da sempre al… - kikejyero : RT @libertadDobby: Harry Potter, Ministro de Magia. - elextomlinson : @SwagCardigan91 INFATTI SE NON HO VISTO HARRY POTTER - SwagCardigan91 : NO INFATTI NON LO AVEVO VISTO PER NULLA all’inizio pensavo fosse di harry potter sinceramente, però non capivo perc… - lilbofreak1 : Mi prenderò due giorni per fare la maratona di Harry Potter con mia sorella -