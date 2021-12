Giovane ferito a colpi d’arma da fuoco nella notte a Napoli

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsai carabinieri della Compagnia Vomero disono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale ‘Cto‘ per persona ferita da arma da. Poco prima si era presentato un 20enne di Scampia che veniva medicato per una ferita da arma daal ginocchio destro. Il, che non è in pericolo di vita, ha ridi essere stato vittima da parte di ignoti di un tentativo di rapina in una non meglio specificata località di Sant’Antimo. Indagini in corso da parte dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

