Draghi trova più soldi per le fasce più povere. Il Quirinale stoppa speculazioni sul bis di Mattarella (Di sabato 4 dicembre 2021) Una cosa si può dire che con certezza: Mario Draghi non sta facendo nulla per compiacere una parte o l'altra del Parlamento in vista delle urne presidenziali. Va avanti, invece, come ha detto ieri in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) Una cosa si può dire che con certezza: Marionon sta facendo nulla per compiacere una parte o l'altra del Parlamento in vista delle urne presidenziali. Va avanti, invece, come ha detto ieri in ...

Gianell48798537 : @Palazzo_Chigi #Draghi sensi dal pero trova la strada e vaia fanculo con @UdcIta - Vito59339482 : @GuidoCrosetto Vogliono convincere Mattarella a restare, così Draghi rimane PDC. E inoltre si scongiurano pericolos… - giulianopessot : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Visto che non fai niente in politica per il bene comune, perché non cambi lavoro? Magari Draghi te lo trova! - Scoppola5 : @lucianonobili @ItaliaViva Nobili avevi iniziato bene poi...solita menata Conte vs Draghi...esci dalla tua zona di… - LucaBellinzona : @MariaSemeraro19 @sarabanda_ Io ho detto, testuali parole, 'gli unici che hanno governato con la Lega [non coi 5 st… -