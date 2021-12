“Ce la sta mettendo tutta”. Celine Dion, i problemi di salute e tutti i concerti annullati: come sta ora (Di sabato 4 dicembre 2021) Celine Dion è una delle cantanti più famose al mondo. Da qualche settimana sta facendo preoccupare i tantissimi fan per le sue condizioni di salute: è molto indebolita a causa di spasmi muscolari gravi e persistenti. Il suo staff è intervenuto per annunciare la cancellazione di una serie di concerti a Las Vegas a causa delle sue condizioni di salute: “Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare”, dice un suo parente alla rivista ‘Here’, spiegando che la regina del pop sentimentale “soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha molto dolore. È anche dimagrita”. La sorella della cantante, Claudette, ha detto che questo stato di malessere della Dion è dovuto anche alla “premenopausa e ai cambiamenti ormonali che questa condizione provoca”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)è una delle cantanti più famose al mondo. Da qualche settimana sta facendo preoccupare i tantissimi fan per le sue condizioni di: è molto indebolita a causa di spasmi muscolari gravi e persistenti. Il suo staff è intervenuto per annunciare la cancellazione di una serie dia Las Vegas a causa delle sue condizioni di: “Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare”, dice un suo parente alla rivista ‘Here’, spiegando che la regina del pop sentimentale “soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha molto dolore. È anche dimagrita”. La sorella della cantante, Claudette, ha detto che questo stato di malessere dellaè dovuto anche alla “premenopausa e ai cambiamenti ormonali che questa condizione provoca”. ...

Ultime Notizie dalla rete : sta mettendo Il trailer di 1883 e le prime foto dello spin - off di Yellowstone mostrano gli antenati dei Dutton ... al via domenica 19 dicembre su Paramount+ negli Stati Uniti, dove attualmente la quarta stagione della serie sta mettendo a segno degli impressionanti record d'ascolto . Il trailer di 1883 e le ...

Continuano gli spettacoli di Soriteatro ... per la prima volta si esibisce a Sori, in provincia di Genova, mettendo in scena nel "Canto degli ... gli altri dovrebbero ringraziarlo perché, con gli occhi rarefatti dalla follia, sta guardando il ...

In Sardegna il nuovo digitale terrestre sta mettendo in ginocchio le televisioni locali AGI - Agenzia Giornalistica Italia "La Russia pronta ad invadere l'Ucraina" 175mila soldati russi pronti ad invadere a inizio anni l'ucraina. è il piano shock che Putin sta mettendo a punto secondo l'Intelligence americana in caso l'Ucraina entri nella nato. Biden: "Non accet ...

