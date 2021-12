Carlos Sainz | “C’è fiducia | vedremo con i diversi carichi di benzina”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 dicembre 2021) Le parole didopo le libere per il GP di Arabia Saudita sono un’analisi lucida della pista e della gara di Jeddah. Il pilota spagnolo ha espresso infattirispetto alla Ferrari, con cui gradualmente si sta venendo a creare un importante feeling. Ha chiuso le libere al settimo posto, davanti al compagno Leclerc e si auspica di chiudere il Mondiale al quinto posto. Consapevole dell’accesa concorrenza, è pronto a dare il massimo in queste ultime due gare e prima di tutto a Jeddah, dove la gestione sarà fondamentale per confermare il buon ritmo delle libere. Ha sottolineato l’importanza deidinel corso delle qualifiche e della gara, sempre nella prospettiva di fare sempre meglio e puntare a obiettivi migliori nella prossima annata. Le parole ...