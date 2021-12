Ballando con le Stelle, Arisa a Vito Coppola: 'Ti voglio bene, ma rovino sempre tutto' (Di domenica 5 dicembre 2021) si esibisce a sulle note di Vogue di Madonna, ma a incuriosire il pubblico è la clip che viene mandata in onda. La cantante racconta del rapporto con il suo insegnante di ballo e dei piccoli scontri ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021) si esibisce a sulle note di Vogue di Madonna, ma a incuriosire il pubblico è la clip che viene mandata in onda. La cantante racconta del rapporto con il suo insegnante di ballo e dei piccoli scontri ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - NicolettaMart15 : @Ballando_Rai @alvise_rigo @tove_villfor Perché perché perché la giuria è così severa con Alvise? È atletico, esegu… - infoitcultura : Ballando con le stelle grave incidente, puntata a rischio: le condizioni della protagonista -