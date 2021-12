X Factor 2021, le pagelle della semifinale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono Gianmaria, Fellow, Bengala Fire, Baltimora i finalisti di X Factor 2021. La semifinale in onda giovedì 2 dicembre ha decretato il nome dei concorrenti che accedono all’ultima puntata, quella che sarà in diretta dal Mediolanum Forum, con super ospiti Colpdplay e Måneskin. Come da scaletta, la gara della penultima puntata di XF2021 era suddivisa in due manche e altrettanti televoti, che però sono stati rivelati da Ludovico Tersigni solo alla fine della serata. A aprire lo show ci ha pensato Manuel Agnelli, che sul palco del Teatro RePower, accompagnato dal fido Rodrigo D’Erasmo e dal duo Little Pieces of Marmalade (finalisti al secondo posto nell’edizione 2020 di XF), ha presentato La profondità degli abissi, dalla colonna sonora di Diabolik dei Manetti bros (al cinema dal 16 ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono Gianmaria, Fellow, Bengala Fire, Baltimora i finalisti di X. Lain onda giovedì 2 dicembre ha decretato il nome dei concorrenti che accedono all’ultima puntata, quella che sarà in diretta dal Mediolanum Forum, con super ospiti Colpdplay e Måneskin. Come da scaletta, la garapenultima puntata di XFera suddivisa in due manche e altrettanti televoti, che però sono stati rivelati da Ludovico Tersigni solo alla fineserata. A aprire lo show ci ha pensato Manuel Agnelli, che sul palco del Teatro RePower, accompagnato dal fido Rodrigo D’Erasmo e dal duo Little Pieces of Marmalade (finalisti al secondo posto nell’edizione 2020 di XF), ha presentato La profondità degli abissi, dalla colonna sonora di Diabolik dei Manetti bros (al cinema dal 16 ...

