Voglia di neve in ValSeriana e Val di Scalve: si aprono rifugi e primi impianti (Di venerdì 3 dicembre 2021) È tutto pronto per la apertura della stagione invernale sulle montagne della ValSeriana e Val di Scalve. Con il prossimo week end, infatti, i primi impianti, i rifugi e le iniziative legate alla neve partiranno soddisfacendo le numerosissime di richieste giunte ai centralini degli Infopoint di Promoserio, alle piste da sci e alle strutture ricettive. La stagione prende il via con tante attività sulla neve, corsi di sci e aperture impianti, solo in parte rallentata dal meteo che in alcune località non ha permesso di sfruttare appieno le nevicate dei giorni scorsi. Si parte dalle piste e impianti del Monte Pora, che apriranno ufficialmente il 4 dicembre pronti a soddisfare le moltissime richieste sia per gli ingressi giornalieri sia per ...

