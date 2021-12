VIDEO Sci di fondo, il dominio di Klaebo nella sprint tl di Lillehammer, 16° Federico Pellegrino (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un autentico dominio per il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. La sprint a tecnica libera di Lillehammer (Norvegia) ha sorriso all’idolo di casa che ha vinto in maniera indiscutibile, permettendosi anche di rialzarsi sul rettilineo conclusivo. Alle sue spalle sono giunti il connazionale Thomas Helland Larsen, secondo col pettorale 30 a 0?5, e il francese Richard Jouve a 0?78. Molto più staccati gli altri concorrenti. Niente da fare per Federico Pellegrino: l’azzurro è uscito di scena nei quarti di finale e si è classificato 16°. Lontano dalla miglior condizione il nostro portacolori, che ha dovuto accontentarsi di un piazzamento non soddisfacente per le sue ambizioni. Di seguito il VIDEO della vittoria della sprint: VIDEO TRIONFO ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un autenticoper il norvegese Johannes Hoesflot. Laa tecnica libera di(Norvegia) ha sorriso all’idolo di casa che ha vinto in maniera indiscutibile, permettendosi anche di rialzarsi sul rettilineo conclusivo. Alle sue spalle sono giunti il connazionale Thomas Helland Larsen, secondo col pettorale 30 a 0?5, e il francese Richard Jouve a 0?78. Molto più staccati gli altri concorrenti. Niente da fare per: l’azzurro è uscito di scena nei quarti di finale e si è classificato 16°. Lontano dalla miglior condizione il nostro portacolori, che ha dovuto accontentarsi di un piazzamento non soddisfacente per le sue ambizioni. Di seguito ildella vittoria dellaTRIONFO ...

