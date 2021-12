Uomini e Donne, Diego prova a voltare pagina con Francesca ma non ci riesce (Di venerdì 3 dicembre 2021) Proseguono le vicende di Diego Tavani a Uomini e Donne. L'uomo, dopo aver provato a fare marcia indietro con Ida Platano, chiedendole scusa per il suo comportamento, ha deciso di voltare pagina. Nella puntata del 3 dicembre, il cavaliere romano ha dapprima chiesto a Ida se volesse sedersi di fronte a lui, dopo aver ricevuto l'ennesimo rifiuto, ha fatto scendere una nuova dama di nome Francesca. Nel corso della puntata, però, è accaduto un fatto particolarissimo che ha scatenato i commenti di Tina Cipollari. Uomini e Donne, Diego conosce Francesca ma dura pochissimo Prima di far entrare in scena questa nuova dama di nome Francesca, Diego ha chiesto a Ida di sedersi ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Proseguono le vicende diTavani a. L'uomo, dopo averto a fare marcia indietro con Ida Platano, chiedendole scusa per il suo comportamento, ha deciso di. Nella puntata del 3 dicembre, il cavaliere romano ha dapprima chiesto a Ida se volesse sedersi di fronte a lui, dopo aver ricevuto l'ennesimo rifiuto, ha fatto scendere una nuova dama di nome. Nel corso della puntata, però, è accaduto un fatto particolarissimo che ha scatenato i commenti di Tina Cipollari.conoscema dura pochissimo Prima di far entrare in scena questa nuova dama di nomeha chiesto a Ida di sedersi ...

