Un Paese vulnerabile, in cui cresce l'irrazionalità: per 3 milioni di italiani Covid non esiste (Di venerdì 3 dicembre 2021) “L’irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale. Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il Covid non esiste, per il 10,9% il vaccino è inutile. E poi: il 5,8% è convinto che la Terra è piatta, per il 10% l’uomo non è mai sbarcato sulla Luna, per il 19,9% il 5G è uno strumento sofisticato per controllare le persone”. Lo evidenzia il 55esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. “Accanto alla maggioranza ragionevole e saggia si leva un’onda di irrazionalità”, si osserva nel rapporto, che vi legge “la spia di qualcosa di più profondo: le aspettative soggettive tradite provocano la fuga nel pensiero magico”. L’indagine evidenzia ancora come per il 31,4% il vaccino è un farmaco sperimentale e le persone che si vaccinano fanno da cavie. Per il 12,7% la scienza produce ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) “L’irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale. Per il 5,9% degli(circa 3) ilnon, per il 10,9% il vaccino è inutile. E poi: il 5,8% è convinto che la Terra è piatta, per il 10% l’uomo non è mai sbarcato sulla Luna, per il 19,9% il 5G è uno strumento sofisticato per controllare le persone”. Lo evidenzia il 55esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del. “Accanto alla maggioranza ragionevole e saggia si leva un’onda di”, si osserva nel rapporto, che vi legge “la spia di qualcosa di più profondo: le aspettative soggettive tradite provocano la fuga nel pensiero magico”. L’indagine evidenzia ancora come per il 31,4% il vaccino è un farmaco sperimentale e le persone che si vaccinano fanno da cavie. Per il 12,7% la scienza produce ...

Advertising

zazoomblog : Un Paese vulnerabile in cui cresce lirrazionalità: per 3 milioni di italiani Covid non esiste - #Paese… - HuffPostItalia : Un Paese vulnerabile, in cui cresce l'irrazionalità: per 3 milioni di italiani Covid non esiste - Intersos : Continua l’ondata di violenza che ha colpito diverse aree nel Nord-Est della Repubblica Democratica del Congo, caus… - BuongiornoSk : L’opinione pubblica slovacca è vulnerabile all’influenza straniera, ma il paese rimane resistente - panrobby1 : @MarcelloMoscat5 “…Nella chiesa di Bellusco era entrata la paura Come avesse superato anche l'ultima barriera Anche… -