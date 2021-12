Stadia sta rilasciando il toogle per le impostazioni Surround

(Di venerdì 3 dicembre 2021) In un precedente articolo vi abbiamo parlato della futura introduzione del Dolbysu. In questo articolo vi abbiamo infatti spiegato che alcuni Home Teather hanno problemi di compatibilità con il formato LPCM usato daper il5.1. Il team di sviluppo ha quindi lavorato per portare il Dolbysulla piattaforma, in modo che sia l’utente a scegliere qualche formato utilizzare. Sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali, alcuni utenti Reddit hanno notato un nuovo Toggle nel menù che permette appunto di Switchare i vari formati. Pensiamo quindi che sia iniziato il roll-out di questa nuova funzione che speriamo di poter utilizzare nei prossimi giorni. Noi abbiamo fatto una prova e ancora non abbiamo ricevuto la nuova feature, ma se volete provare vi basterà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stadia sta

Everyeye.it

... vuoi per politiche commerciali discutibili (), vuoi per un ecosistema promettente ma dalla qualità non ancora eccelsa (xCloud). La musica, però,per cambiare nuovamente, ed è proprio ...Nvidia sipreparando a lanciare un nuovo piano di GeForce NOW - la sua piattaforma di gioco in streaming - ... Il nuovo piano, infatti, riesce a fare anche meglio disul fronte della pronta ...Con l'ultimo aggiornamento dell'Applicazione di Google Stadia, quest'ultima si rinnova con nuove funzionalità di ricerca.La funzione di ricerca di Google Stadia è finalmente disponibile anche via app mobile e non più esclusivamente nel client web, mentre l'accesso è stato reso più rapido.. Google Stadia può finalmente ...