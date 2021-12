Sophie Codegoni | la sua reazione dopo il bacio a Gianmaria

(Di venerdì 3 dicembre 2021)ci ricascano: di nuovo flirtano ma è un momento di debolezza tra i due? É di nuovo flirt trao solo un attimo di debolezza? La risposta arriva immediata conche nella notteaver baciatoAntinolfi sembra essersene già pentita e chiede conforto a Lulù Selassié. Infatti quandosi è allontanato per prendere una bottiglia d’acquaha cominciato a sbattere ripetute volte la testa sul cuscino esclamando: Ca**o, ca**o, ca**o. Poi è andata a svegliare la sua amica Lulù per raccontarle quanto le è accaduto con l’imprenditore. E dallasembra proprio essere già pentita. ...

La notte appena trascorsa è stata particolare nella casa del Grande Fratello Vip 2021 .e Gianmaria Antinolfi , dopo giorni di gelo, non solo si sono riavvicinati, ma hanno anche dormito insieme scambiandosi un bacio passionale. Tutto è accaduto nella stanza arancione ...La notte porta consiglio ', recita un famoso detto. Nella Casa del Grande Fratello Vip , invece, porta passione. Dopo flirt e scontri, Gianmaria Antinolfi edormito insieme . Sotto le coperte baci e dolci effusioni . A confermare i baci è stata l'ex tronista, che si è confidata con Lulù Salassiè: ' Amore, non puoi capire, ho fatto un ...Notte shock per i concorrenti del Gf VIP, pare, infatti, che Miriana Trevisan abbia bestemmiato, durante la notte, dopo aver sentito Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ”ansimare in maniera ...É di nuovo flirt tra Gianmaria e Sophie Codegoni o solo un attimo di debolezza? La risposta arriva immediata con Sophie Codegoni che nella notte dopo aver baciato Gianmaria Antinolfi sembra essersene ...