Scout del Milan all’Olimpico! Due gli osservati speciali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ieri pomeriggio allo Stadio Olimpico di Torino ad assistere alla sfida tra i granata e l’Empoli era presente uno Scout del Milan. A riportarlo è Nicolò Schira, gli osservati speciali del match erano due: Tommaso Pobega e Gleison Bremer. Bremer Torino Il centrocampista classe 1999, il cui cartellino è di proprietà dello stesso club meneghino, ha messo a segno la rete del momentaneo vantaggio. Pobega, al termine della stagione, potrebbe tornare al servizio di Stefano Pioli per rimanere all’interno della rosa rossonera. Il difensore brasiliano invece, che tanto bene sta facendo con il Torino, non piace solo al Milan, ma anche ad altri top club di Serie A come Napoli ed Inter. Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ieri pomeriggio allo Stadio Olimpico di Torino ad assistere alla sfida tra i granata e l’Empoli era presente unodel. A riportarlo è Nicolò Schira, glidel match erano due: Tommaso Pobega e Gleison Bremer. Bremer Torino Il centrocampista classe 1999, il cui cartellino è di proprietà dello stesso club meneghino, ha messo a segno la rete del momentaneo vantaggio. Pobega, al termine della stagione, potrebbe tornare al servizio di Stefano Pioli per rimanere all’interno della rosa rossonera. Il difensore brasiliano invece, che tanto bene sta facendo con il Torino, non piace solo al, ma anche ad altri top club di Serie A come Napoli ed Inter.

Advertising

CarlaoBot : RT @BorgoNaike: Prima puntata d'Avvento di 'Cristiani in movimento'! Oggi sono con noi Sara Calcinai e Carlos Bertipaglia, scout del gruppo… - BorgoNaike : Prima puntata d'Avvento di 'Cristiani in movimento'! Oggi sono con noi Sara Calcinai e Carlos Bertipaglia, scout de… - GIGGIONAPOLI : @ADeLaurentiis Anche in Brasile , ci sono ragazzi del 2002/2004 in prima squadra (3° posto nel brasilerao ) che son… - sportli26181512 : Manchester City, piace il giocatore del Bologna: Durante il match di ieri contro la Roma a visionare il centrocampi… - dassste : RT @BolognaSpazio: ???? | Uno scout del #ManchesterCity era allo stadio Dall'Ara durante #BolognaRoma per visionare Mattias #Svanberg. @NicoS… -