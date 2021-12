Report vaccini anti-Covid in Puglia: nell’area metropolitana di Bari quasi undicimila iniezioni in un giorno Nel Leccese ieri sono state registrate poco meno di diecimila somministrazioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid in Puglia e la Regione ha aggiornato i dati relativi alle inoculazioni effettuate. ASL Bari «Sfiorate le 11mila somministrazioni nelle ultime 24 ore nei centri vaccinali. In dettaglio, sono state somministrate 9.475 terze dosi, 1.086 seconde dosi e 391 prime. sono state inoculate 2 milioni e 128.2126 dosi. Negli ultimi sette giorni, in particolare, sono state iniettate più di 54mila dosi, con una netta accelerazione rispetto alla media precedente di circa 33mila. In crescita soprattutto le terze dosi, salite a oltre 139mila, con un contributo consistente da parte dei medici di medicina generale che ne hanno somministrate 16mila. La copertura ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prosegue la campagna di vaccinazioneine la Regione ha aggiornato i dati relativi alle inoculazioni effettuate. ASL«Sfiorate le 11milanelle ultime 24 ore nei centri vaccinali. In dettaglio,somministrate 9.475 terze dosi, 1.086 seconde dosi e 391 prime.inoculate 2 milioni e 128.2126 dosi. Negli ultimi sette giorni, in particolare,iniettate più di 54mila dosi, con una netta accelerazione rispetto alla media precedente di circa 33mila. In crescita soprattutto le terze dosi, salite a oltre 139mila, con un contributo consistente da parte dei medici di medicina generale che ne hanno somministrate 16mila. La copertura ...

Advertising

istsupsan : #covid19 ??nell’ultimo mese: - il tasso di terapie intensive nei non vaccinati è 6,7 ogni 100mila - nei vaccinati da… - DavidPuente : I vaccini anti Covid provocano danni neurologici secondo un report del British Medical Journal? No! È una bufala! - reportrai3 : Il punto non è la sicurezza dei vaccini che è incontestabile. Il problema sono metodo e controlli. L’FDA non ho con… - RRRibelle : RT @reportrai3: Il ping pong sulla durata del green inizia ad agosto, quando il cts valuta positivamente la proposta del governo di portare… - vvoxonline : ?? Nuovo Podcast! 'Report ISS, Regioni e Governo, terze dosi, influenza' su @Spreaker #agenas #ciclovaccinale… -