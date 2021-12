Oroscopo di Branko 4 dicembre | sabato ideale per relax e coccole

Leggi su cityroma

Ariete – Oggi siete pienamente disposti a lavorare con gli altri, vi sentite grati e volete essere utili alla comunità. Cercate di non stancarvi troppo, avete bisogno di dormire! Toro – Sul lavoro, nella giornata di oggi, troverete molto difficile rimanere concentrati su quello che state facendo. I vostri impulsi vi impediscono di dosare gli sforzi e sarete molto stanchi. Gemelli – Sarete per tutta la giornata più determinati che mai, e vorrete rispettare tute le vostre scadenze e impegni. Trovate, poi, un po' di tempo per rilassarvi e riprendervi. Cancro – Gli influssi e le influenze dei pianeti sono meno tese oggi. Una lieta notizia giungerà nel corso della giornata. Non perdete la calma e focalizzate il vostro obiettivo.