Omicron: Australia, primo caso trasmesso localmente (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'Australia ha registrato oggi il primo caso della variante Omicron del coronavirus trasmesso localmente: uno studente di Sydney, che non è mai stato all'estero, è risultato positivo alla variante ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'ha registrato oggi ildella variantedel coronavirus: uno studente di Sydney, che non è mai stato all'estero, è risultato positivo alla variante ...

Variante Omicron covid: cosa sappiamo, cosa dice l'Oms Fuori dall'Ue/See casi di Omicron sono stati segnalati da 12 Paesi e territori: Australia, Botswana, Brasile, Canada, Hong Kong, Israele, Giappone, Nigeria, Arabia Saudita, Sudafrica, Svizzera e ...

La variante Omicron si diffonde da New York all'Australia Particolare attenzione a Sydney dove la variante starebbe cominciando a diffondersi anche tra chi non è stato all'estero o ha avuto contatti con ...

