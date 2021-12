Omicron associata a maggiori casi di reinfezione? I dati sono ancora insufficienti (Di venerdì 3 dicembre 2021) La ricerca retrospettiva preliminare apparsa di recente sul portale di pre-print MedRxiv, è ancora in attesa di peer-review. Presenta alcuni risultati a proposito delle potenzialità della variante Omicron. Si va dalla associazione con le re-infezioni alla capacità di evadere le difese immunitarie. Attenzione però. Proprio perché lo studio conferma cose che i ricercatori si aspettano – o temono di trovare – dobbiamo prenderlo con le dovute cautele. Come è stato svolto lo studio L’analisi dei ricercatori si basa sui dati di sorveglianza epidemiologica di routine raccolti dal South Africa’s National Notifiable Medical Conditions Surveillance System, tra il 4 marzo 2020 e il 27 novembre 2021. Copre informazioni riguardo a oltre 2,7 milioni di persone positive al nuovo Coronavirus. I casi trovati a partire da 90 ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) La ricerca retrospettiva preliminare apparsa di recente sul portale di pre-print MedRxiv, èin attesa di peer-review. Presenta alcuni risultati a proposito delle potenzialità della variante. Si va dalla associazione con le re-infezioni alla capacità di evadere le difese immunitarie. Attenzione però. Proprio perché lo studio conferma cose che i ricercatori si aspettano – o temono di trovare – dobbiamo prenderlo con le dovute cautele. Come è stato svolto lo studio L’analisi dei ricercatori si basa suidi sorveglianza epidemiologica di routine raccolti dal South Africa’s National Notifiable Medical Conditions Surveillance System, tra il 4 marzo 2020 e il 27 novembre 2021. Copre informazioni riguardo a oltre 2,7 milioni di persone positive al nuovo Coronavirus. Itrovati a partire da 90 ...

