Nuove regole da lunedì 6 a seconda del colore

(Di venerdì 3 dicembre 2021)6 dicembre entra in vigore la certificazione rafforzata per vaccinati e guariti dal Covid. Ecco quali saranno le. Entrata in vigore del Super Green Pass A partire da6 dicembre entra in vigore il Super Green Pass, la certificazione “rafforzata” rilasciata solo a vaccinati e guariti dal Covid-19. Solo in Friuli Venezia Giulia le

Advertising

wireditalia : Durata massima di due anni e diritto di terminare il contratto senza alcuna penale o costi di disattivazione: l'Ita… - Palazzo_Chigi : #TrattatoDelQuirinale, Draghi: Oggi la revisione delle regole di bilancio è inevitabile. Le nuove regole devono rif… - Agenzia_Ansa : Dal 6 dicembre arriva il Super Green pass a tempo, stretta sui No vax. Ecco cosa cambia, dall'obbligo vaccinale per… - UeT1982 : Le conseguenze della nuova variante rischiano di abbattersi sull'autotrasporto mettendo a rischio, ancora una volta… - Marilenapas : RT @Corriere: Green pass e mascherine: le nuove regole per alberghi bar e ristoranti -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole

ROMA " Si è aperta in questi giorni la stagione sciistica in Italia e sarà il primo anno di applicazione delleper la sicurezza in tutti i comprensori sciistici. Infatti, dal 1° gennaio 2022 entra in vigore il decreto n. 40 del 2021 sulle "Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili", ...Ma a Downing Street sono di tutt'altro avviso: "Non c'è nulla nelle attualiche impedisca a ... provata da due anni di pandemia, non accetterebbelimitazioni alla libertà (qui non ci sono ...Le reazioni istintive dei leader mondiali alla variante Omicron stanno mettendo i lavoratori dei trasporti e la catena di approvvigionamento ...La proposta della deputata bolzanina di Coraggio Italia: «Tutti noi vaccinati abbiamo amici che per svariate ragioni non sono vaccinati» ...