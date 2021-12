Milan | Kalulu in rampa di lancio dopo l’infortunio di Kjaer | News

Advertising

korfio : Così, giusto per ricordare che #Kalulu ha esordito tra i professionisti meno di un anno fa. #Milan #SerieA… - PianetaMilan : #Milan, #Kalulu in rampa di lancio dopo l'infortunio di #Kjaer - Milannews24_com : Serafini: «Kalulu lo considero come un titolare del Milan» - Milannews24_com : Ambrosini: «Kalulu mi piace molto, sul Liverpool e gli infortuni…» - GiuseppeRiefol4 : @Milan_eBasta @MilanFo60352769 Analisi perfetta. Non può essere sostituto di Tomori ma di Kjaer sì. Ora come ora la… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kalulu

... per disegnare le probabili formazioni diSalernitana, Pioli ancora una volta dovrà fare i ... al centro avremo ancora Tomori, mentre in corsia non dovrebbero mancare Theo Hernandez e, ...Magari Pioli trova un modo di far rendere Milenkovic (difficile) con Caldara non può fare questo miracolo' C'è chi scrive: 'Ma Caldara cosa serve di preciso? Con Romagnoli,e alla disperata ...Il problema ai legamenti di Simon Kjaer ha lasciato un vuoto tecnico e di leadership importante in centro alla difesa rossonera, vista l’importanza del danese nel gioco e nello spogliatoio del Milan.Simon Kjaer's injury is likely to keep him on the sidelines for a while which means AC Milan will have to find cover when the window reopens, a report claims.