Lancia Ypsilon - La serie speciale Alberta Ferretti punta su un look alla moda (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tocca alla piccola Ypsilon portare avanti il marchio Lancia in attesa del rilancio e dell'offensiva di prodotto programmati dal gruppo Stellantis a partire dal 2024. Tra le varie iniziative per mantenere la vettura al centro dell'attenzione, ci sono le serie speciali, caratterizzate da contenuti esclusivi: con questa filosofia è nata l'edizione Alberta Ferretti, proposta con prezzi a partire da a partire da 13.950 euro. Un colore dedicato. Disponibile da subito nelle concessionarie italiane nelle versioni 1.0 Firefly ibrida e 1.2 Gpl, questa Ypsilon nasce dalla collaborazione tra la Casa automobilistica e la stilista italiana. La vettura propone alcuni particolari inediti per il modello: la tinta esterna color grigio Alberta ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 dicembre 2021) Toccapiccolaportare avanti il marchioin attesa del rilancio e dell'offensiva di prodotto programmati dal gruppo Stellantis a partire dal 2024. Tra le varie iniziative per mantenere la vettura al centro dell'attenzione, ci sono lespeciali, caratterizzate da contenuti esclusivi: con questa filosofia è nata l'edizione, proposta con prezzi a partire da a partire da 13.950 euro. Un colore dedicato. Disponibile da subito nelle concessionarie italiane nelle versioni 1.0 Firefly ibrida e 1.2 Gpl, questanasce dcollaborazione tra la Casa automobilistica e la stilista italiana. La vettura propone alcuni particolari inediti per il modello: la tinta esterna color grigio...

