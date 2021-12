“La decisione ufficiale”. Programmi Mediaset sospesi, chi salta e chi resta: cosa cambia in tv (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prima i dubbi su Barbara D’Urso e il suo ultimo show rimasto, il più storico, Pomeriggio Cinque. Poi quelli sulla collega Federica Panicucci e l’altrettanto simbolico talk show Mattino Cinque, di cui è al comando dal oltre 13 anni. Finalmente Mediaset ha svelato una volta per tutte le imminenti sorti delle conduttrici e dei loro Programmi. Si parla del periodo natalizio, che vede ogni anno delle modifiche nei palinsesti televisivi. Quindi cosa accadrà quest’anno in Mediaset? Recentemente si vociferava di una Federica Panicucci sempre più lontana da Mattino Cinque, che potrebbe finire nelle sole mani di Francesco Vecchi. E poi Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque? Mediaset, la decisione sui Programmi Qualsiasi dubbio sulle due chiacchierate questioni, in ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prima i dubbi su Barbara D’Urso e il suo ultimo show rimasto, il più storico, Pomeriggio Cinque. Poi quelli sulla collega Federica Panicucci e l’altrettanto simbolico talk show Mattino Cinque, di cui è al comando dal oltre 13 anni. Finalmenteha svelato una volta per tutte le imminenti sorti delle conduttrici e dei loro. Si parla del periodo natalizio, che vede ogni anno delle modifiche nei palinsesti televisivi. Quindiaccadrà quest’anno in? Recentemente si vociferava di una Federica Panicucci sempre più lontana da Mattino Cinque, che potrebbe finire nelle sole mani di Francesco Vecchi. E poi Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque?, lasuiQualsiasi dubbio sulle due chiacchierate questioni, in ...

Advertising

ilCittadinoLodi : Lodi, la decisione del Broletto è ufficiale: confermata la fiera di Santa Lucia - miish787 : RT @MentalitNeroaz1: Inter-Eriksen, è finita: no dei medici all'attività agonistica, la prossima settimana arriverà la decisione ufficiale,… - MentalitNeroaz1 : Inter-Eriksen, è finita: no dei medici all'attività agonistica, la prossima settimana arriverà la decisione ufficia… - musiclover_blu : Amadeus potrebbe annunciare il cast ufficiale di Sanremo in qualsiasi momento dopo questa decisione della rai non sono pronta - 100x100Napoli : Decisione incredibile del Giudice Sportivo su #Spalletti. -