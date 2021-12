Il contributo di solidarietà di Draghi ‘impallinato’ da Lega, Iv e Fi che lo scambiano per una ‘patrimoniale’! (Di sabato 4 dicembre 2021) Non si può certo negare quanto come il premier Mario Draghi si sia prodigato affinché il ‘discusso’ (da ‘altri’), contributo di solidarietà, potesse avere un maggior impatto ‘benefico’ a vantaggio delle fasce sociali più deboli. Non a caso infatti, il presidente del Consiglio aveva convocato di buonora una specifica cabina di regia, per poter disporre di quanto più tempo possibile per affinare al meglio questo lodevole dispositivo. Dunque, a fianco del taglio delle tasse, come d’intesa stabilito già al Mef (ieri però ‘sconfessato’ dai sindacati), oggi Draghi riponeva motivo di speranza e d’intenti nella maggioranza, almeno riguardo al contributo solidarietà. Del resto, la proposta di era abbastanza chiara: abbassare l’asticella del tetto dei redditi (favoriti dagli sgravi fiscali ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) Non si può certo negare quanto come il premier Mariosi sia prodigato affinché il ‘discusso’ (da ‘altri’),di, potesse avere un maggior impatto ‘benefico’ a vantaggio delle fasce sociali più deboli. Non a caso infatti, il presidente del Consiglio aveva convocato di buonora una specifica cabina di regia, per poter disporre di quanto più tempo possibile per affinare al meglio questo lodevole dispositivo. Dunque, a fianco del taglio delle tasse, come d’intesa stabilito già al Mef (ieri però ‘sconfessato’ dai sindacati), oggiriponeva motivo di speranza e d’intenti nella maggioranza, almeno riguardo al. Del resto, la proposta di era abbastanza chiara: abbassare l’asticella del tetto dei redditi (favoriti dagli sgravi fiscali ...

borghi_claudio : Ma che bella idea il 'contributo di solidarietà' per l'onesto che dichiara tutti i redditi per alleggerire la bolle… - ZanAlessandro : Oggi Lega, Forza Italia e Italia Viva in #Cdm hanno bocciato la proposta di #Draghi del contributo di solidarietà d… - petergomezblog : Bollette, no cdx e Renziani allo stop ai tagli delle tasse (270 euro circa l’anno) ai più ricchi (oltre i 75mila eu… - lalitapetila : RT @Arturo_Scotto: #Italiaviva in combutta con la destra fa saltare contributo di solidarietà per redditi alti contro rincaro delle bollett… - okwlor : RT @Arturo_Scotto: #Italiaviva in combutta con la destra fa saltare contributo di solidarietà per redditi alti contro rincaro delle bollett… -