GF Vip 6, Manuel Bortuzzo non prova più sentimenti nei confronti di Lucrezia Selassié (Di sabato 4 dicembre 2021) All’interno della Casa di Cinecittà, scambiando due chiacchiere in compagnia di Biagio, Manuel Bortuzzo ha affermato di aver deciso di mettere un punto ”definitivo” sulla sua relazione sentimentale con Lucrezia Selassié. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6, Manuel Bortuzzo e Biagio scambiano due chiacchiere Nella Casa più spiata d’Italia i colpi di scena non tardano mai ad arrivare. Giovedì sera, mentre la maggior parte dei Vipponi si trovava in giardino, Manuel Bortuzzo e Biagio si sono appartati in veranda, dove hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza. Biagio facendo riferimento a Lulù, rivolgendosi a Manuel ha detto: “Lei ti vuole veramente bene”. Il giovane nuotatore però, non trovandosi completamente ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 4 dicembre 2021) All’interno della Casa di Cinecittà, scambiando due chiacchiere in compagnia di Biagio,ha affermato di aver deciso di mettere un punto ”definitivo” sulla sua relazione sentimentale con. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6,e Biagio scambiano due chiacchiere Nella Casa più spiata d’Italia i colpi di scena non tardano mai ad arrivare. Giovedì sera, mentre la maggior parte dei Vipponi si trovava in giardino,e Biagio si sono appartati in veranda, dove hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza. Biagio facendo riferimento a Lulù, rivolgendosi aha detto: “Lei ti vuole veramente bene”. Il giovane nuotatore però, non trovandosi completamente ...

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Le Selassié non sono vip, ma è anche vero che nemmeno Manuel, Nicola, Andrea (e molto altri) lo sono… #GFVip - Mr_Carloman : PUNTATA NUMERO 71737382 DEL GF VIP 6 MANUEL BORTUZZO È NOMINABILE NON È UN ESERCITAZIONE RIPETO NON È UN ESERCITAZI… - leosoli1 : RT @BITCHYFit: Le Selassié non sono vip, ma è anche vero che nemmeno Manuel, Nicola, Andrea (e molto altri) lo sono… #GFVip - _Melaninpoppin_ : RT @BITCHYFit: Le Selassié non sono vip, ma è anche vero che nemmeno Manuel, Nicola, Andrea (e molto altri) lo sono… #GFVip - Heidy_VIP_ : Forse non ci capisco più niente della vita ma non vedo niente di brutto nel comportamento di Manuel nei confronti d… -