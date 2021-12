Enzo Paolo Turchi confessa | Ecco tutta la verità

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Qualche giorno fa, Carmen Russo ha rivelato che lascerà il GF Vip il 13 dicembre per trascorrere le vacanze con il suoe la piccola Maria. Il coreografo intervistato a Casa Chi ha detto che vuole che sua moglie rimanga nel reality show. "Sì, ho sentito che voleva uscire. Lo sapevi, lei non ha niente a che fare con noi dal primo episodio, non sa cosa è successo fuori. Non sa se posso occuparmi di il bambino, è molto preoccupata Baby. Quindi se glielo dico di persona, lo vedrai rimanere. Voglio parlarle e dirle che va tutto bene. Se pensa di voler restare, deve rimanere lì perché lui vuole fare questo Lo spettacolo. Maria mi tratta molto bene e avremo altri bambini insieme." Credo anche che se Carmen avrà notizie dal suo, resterà a casa di Cinecittà. Inoltre, giocare per qualche settimana in più ...