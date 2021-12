Covid, in Campania 1.327 nuovi casi e un morto. Indice di contagio al 4,09%. Terapie intensive in aumento (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 1.3271 i nuovi casi di positività al Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 32.380 test. L’Indice di contagio sale al 4,09% (ieri era al 3,89% ). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania è inserito un nuovo decesso, un altro è avvenuto in precedenza, ma è stato registrato ieri. In Campania sono 25 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri) e 308 (-10) i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 1.3271 idi positività al-19 emersi ieri indall’analisi di 32.380 test. L’disale al 4,09% (ieri era al 3,89% ). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regioneè inserito un nuovo decesso, un altro è avvenuto in precedenza, ma è stato registrato ieri. Insono 25 i pazientiricoverati in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri) e 308 (-10) i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

