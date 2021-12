Come eliminare un profilo Instagram in un paio di semplici mosse (Di venerdì 3 dicembre 2021) Se qualunque nostro lettore si sia chiesto, almeno una volta, Come eliminare un profilo Instagram (magari proprio il suo), è bene sapere che esiste una procedura specifica per farlo. Anche se non molto pubblicizzata, la modalità di cancellazione proposta in questa guida è del tutto ufficiale e prenderà solo qualche minuto, non di più. Cosa fare per cancellare un profilo Per eliminare un profilo Instagram, la prima cosa da fare sarà loggarsi con l’account individuato al social via browser (la stessa operazione non sarà possibile via app). Il collegamento da raggiungere è quello presente a questo link. Come immediatamente visibile dopo l’atterraggio sulla URL, all’utente verrà richiesto quale sia la principale motivazione per la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Se qualunque nostro lettore si sia chiesto, almeno una volta,un(magari proprio il suo), è bene sapere che esiste una procedura specifica per farlo. Anche se non molto pubblicizzata, la modalità di cancellazione proposta in questa guida è del tutto ufficiale e prenderà solo qualche minuto, non di più. Cosa fare per cancellare unPerun, la prima cosa da fare sarà loggarsi con l’account individuato al social via browser (la stessa operazione non sarà possibile via app). Il collegamento da raggiungere è quello presente a questo link.immediatamente visibile dopo l’atterraggio sulla URL, all’utente verrà richiesto quale sia la principale motivazione per la ...

