Cingolani: "Sta nascendo un'Europa che non prende lezioni dal Nord" (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Non dobbiamo sempre fare la parte di quelli che prendono lezione dal Nord. Sull’energia sta nascendo un’alleanza mediterranea, maggioritaria in Europa. Vuole confrontarsi col Nord, che di solito fa blocco. Non vedo perché non possiamo farlo anche noi”. Roberto Cingolani è reduce da un Consiglio europeo dei ministri dell’Energia a Bruxelles dove è successo un fatto storico. L’Italia, la Francia, la Spagna e altri paesi del sud Europa non solo hanno firmato una proposta tutti insieme, chiedendo approvvigionamenti comuni di gas su base volontaria per mitigare le bollette. Di più: questa proposta è stata accolta dalla Commissione Europea. Soprattutto, per una volta, non si è infranta contro il muro del Nord Europa, che di solito detta legge nell’Ue, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Non dobbiamo sempre fare la parte di quelli che prendono lezione dal. Sull’energia staun’alleanza mediterranea, maggioritaria in. Vuole confrontarsi col, che di solito fa blocco. Non vedo perché non possiamo farlo anche noi”. Robertoè reduce da un Consiglio europeo dei ministri dell’Energia a Bruxelles dove è successo un fatto storico. L’Italia, la Francia, la Spagna e altri paesi del sudnon solo hanno firmato una proposta tutti insieme, chiedendo approvvigionamenti comuni di gas su base volontaria per mitigare le bollette. Di più: questa proposta è stata accolta dalla Commissione Europea. Soprattutto, per una volta, non si è infranta contro il muro del, che di solito detta legge nell’Ue, ...

jokervilma : RT @animaleuropeRMP: Basta con #Cingolani al #governo. Mettete chi volete ma questo dovete levarlo di mezzo. Torni a fare miliardi vendendo… - Mau67 : @MGT6025 @kiara86769608 se non bastasse, Renzi nel passaggio da Conte 2 a Draghi ha piazzato al MiTE il leopoldista… - la_radice : @EleonoraEvi Welcome to reality.Quindi secondo voi l'Europa,che importa il 53% del proprio fabbisogno energetico d… - tanticalci : @RabbitChairman @kittesencul Se è troppo recente Cingolani non lo sa. Sta ancora alle guerre puniche. - animaleuropeRMP : Basta con #Cingolani al #governo. Mettete chi volete ma questo dovete levarlo di mezzo. Torni a fare miliardi vende… -