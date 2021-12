Veronica Kirchmajer | “Adesso che ci sei” è il nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Da venerdì 3 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “CHE CI SEI” (Astralmusic / Rossodisera), ildi. “che ci sei” è un brano introspettivo, una richiesta di ascolto, che affronta il tema delle relazioni e il desiderio di sentirsi amati. È una riflessione sugli errori di un passato difficile da dimenticare con la consapevolezza di un futuro ancora tutto da costruire. Il dolore fortifica e il messaggio del brano vuole essere proprio un inno di speranza e di fiducia verso un avvenire inatteso. Spiega l’artista a proposito della nuova release: «Questo brano nasce da una delusione d’amore che mi ha portata a un senso di sconfitta verso la vita in generale. Ho aperto il mio cuore, mi sono messa in gioco, come mai avevo fatto ...