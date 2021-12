Tim | Giorgetti “Finora nessuna Opa | Governo pronto al golden power”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il 19 novembre Kkr, operatore internazionale, ha formalizzato al Cda di Tim una manifestazione d'interesse volta a realizzare un'operazione pubblica di acquisto sull'acquisto di Tim e il 21 novembre ilha costituito un gruppo di lavoro per seguire i diversi aspetti della vicenda. E' opportuno evidenziare che ci si trova di fronte a un processo nelle sue fasi iniziali che a oggi non ha ancora dato luogo a un lancio di un'Opa su Tim, che è il principale operatore di telecomunicazioni in Italia”. Così il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, in un'informativa in Aula alla Camera su Tim.“Ilsta seguendo il dossier con estrema attenzione ed è stato costituito un gruppo di lavoro per valutare attentamente i progetti. Al momento – ha aggiunto – non c'è titolo ad assumere formali iniziativE, ...