Settimana dell'Infanzia, l'assessore Ludovisi incontra gli alunni dell'Ic Nettuno III (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nettuno – Si è concluso ieri mattina il ciclo di incontri organizzati in occasione della Settimana dei diritti dell'Infanzia dall'IC Nettuno III. Ad incontrare i ragazzi dell'istituto comprensivo guidato dal dirigente scolastico Marco Di Maro stavolta, è stato l'assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Nettuno Camilla Ludovisi. Un incontro molto sentito, con i ragazzi inizialmente emozionati e rassicurati dall'assessore: "Sono una di voi. Se siete agitati è perché ci tenete a quello che state facendo, quindi bravi". Gli alunni della prima media hanno quindi illustrato i loro lavori e il loro modo di vedere le difficoltà incontrate dai loro coetanei, attraverso l'ausilio di cartelloni, ...

