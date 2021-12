Quelli che il calcio chiude: la drastica decisione della Rai (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una decisione che si è resa quasi inevitabile prima di un crollo totale. Quelli che il calcio chiuderà i battenti, ma questa volta in modo definitivo. Ad annunciarlo in anteprima è TV Blog. Da parte di casa Rai ancora non c’è l’ufficialità della notizia, ma pare che quella di oggi, 2 dicembre, sia l’ultima puntata … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 2 dicembre 2021) Unache si è resa quasi inevitabile prima di un crollo totale.che ilrà i battenti, ma questa volta in modo definitivo. Ad annunciarlo in anteprima è TV Blog. Da parte di casa Rai ancora non c’è l’ufficialitànotizia, ma pare che quella di oggi, 2 dicembre, sia l’ultima puntata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

pfmajorino : Se tutti quelli che sono intervenuti per difendere il Natale dai (goffissimi) suggerimenti della Commissione UE s… - ladyonorato : Dove sono quelli che ridacchiavano ironizzando sul “gombloddo”?… - sferaebbasta : Artista più ascoltato del 2021 in Italia ???? grazie a tutti quelli che supportano me e la mia musica , il viaggio continua ?? - zazoomblog : Quelli che il Calcio il programma chiude per sempre: la decisione Rai - #Quelli #Calcio #programma #chiude - quaacojona : ma quelli che parcheggiano alle fermate dell'autobus stanno bene? mi devo letteralmente buttare in mezzo alla strad… -