Non c'è solo il pool di magistrati del gruppo dell'Economia ad occuparsi dell'indagine "Prisma" avviata a maggio 2021 e proseguita durante il mercato estivo con le intercettazioni, che vengono ...

Ultime Notizie dalla rete : Procura superconsulente Procura, un superconsulente per passare i contratti Juve ai raggi X ...e contabili della Juventus nelle tre stagioni sotto indagine (dal 2018 al 2021) e valutare se ci sono state anomalie e discrepanze serve uno specialista dei conti e per questo motivo la procura di ...

Modena, la Ferrari querela un designer: "Ha copiato un nostro prototipo" ... e la Procura ha aperto un fascicolo. Inizialmente il pm aveva valutato che non ci fossero ... Ora il pm si affiderà a un superconsulente tecnico super partes che dovrà valutare quanto siano ...

Procura, un superconsulente per passare i contratti Juve ai raggi X

Per dimostrare l'ipotesi d'accusa a carico dei vertici societari della Juventus i pm di Torino hanno «assoldato» un noto consulente in materia economica. Esperto di cifre e voci contabili che sostenga ...

