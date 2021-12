Milano, il prof che si è rifiutato di fare lezione agli studenti in gonna: “La scuola non è un circo” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Avrei preferito che gli studenti avessero portato un fiore alle loro compagne o un cioccolatino”. A “Pomeriggio Cinque” Martino Mora, il professore del liceo scientifico Bottoni di Milano che si è rifiutato di far lezione ai ragazzi che si erano presentati in aula con la gonna per dare un messaggio nel giorno contro la violenza sulle donne. Ora per il docente è pronta una sospensione, mentre il resto della scuola continua a ribellarsi abbandonando l’aula durante le sue ore di lezione. Lui, invece, ospite nel programma di Barbara d’Urso continua a difendere le sue idee: “La scuola è un luogo sacro – ha detto -. Occorre un abbigliamento consono: per un uomo non è un abbigliamento consono indossare una gonna e io ho il ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Avrei preferito che gliavessero portato un fiore alle loro compagne o un cioccolatino”. A “Pomeriggio Cinque” Martino Mora, ilessore del liceo scientifico Bottoni diche si èdi farai ragazzi che si erano presentati in aula con laper dare un messaggio nel giorno contro la violenza sulle donne. Ora per il docente è pronta una sospensione, mentre il resto dellacontinua a ribellarsi abbandonando l’aula durante le sue ore di. Lui, invece, ospite nel programma di Barbara d’Urso continua a difendere le sue idee: “Laè un luogo sacro – ha detto -. Occorre un abbigliamento consono: per un uomo non è un abbigliamento consono indossare unae io ho il ...

