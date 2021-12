Manovra, dopo i colloqui con i partiti Draghi stringe i tempi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Chiuse le consultazioni sulla legge di bilancio, oggi il presidente del Consiglio incontra i sindacati e fa pressing sulla maggioranza per ridurre drasticamente gli oltre seimila emendamenti Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Chiuse le consultazioni sulla legge di bilancio, oggi il presidente del Consiglio incontra i sindacati e fa pressing sulla maggioranza per ridurre drasticamente gli oltre seimila emendamenti

Advertising

lucianonobili : “Con la manovra arriva finalmente il taglio delle tasse. 8 miliardi di tasse in meno tra Irpef e Irap. Via quota 10… - manomela : Dopo l’ennesimo rinvio la legge sul suicidio assistito sarà discussa in Aula il 13 dicembre. Tra manovra, Natale e… - Ed52926520 : RT @NFratoianni: Dopo 13 giorni di occupazione del #Cnr, il cda Ente stabilizza i #precari: la lotta paga, mai più #precariatodiStato. Or… - ve10ve : RT @NFratoianni: Dopo 13 giorni di occupazione del #Cnr, il cda Ente stabilizza i #precari: la lotta paga, mai più #precariatodiStato. Or… - MagnaGrecia76 : @ketty0808 @TeresaBellanova @ItaliaViva il + 6% è un rialzo fisiologico dopo il lookdown che ha portato al -11% per… -