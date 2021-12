L'ex arbitro Marelli su Pezzuto: "Non ne aveva più fisicamente. Se quello su Rrahmani è fallo, il calcio diventa un altro sport" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Luca Marelli, ex arbitro e talent di DAZN, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per commentare gli episodi più controversi di Sassuolo-Napoli. Queste le sue parole: "Pezzuto inadatto e inesperto? Negli anni scorsi spesso ci si lamentava che erano sempre gli stessi ad arbitrare le stesse partite. Bisogna far crescere i giovani arbitri. Pezzuto è un giovane che si è distinto molto quest'anno, a partire da Udinese-Juventus della prima di campionato, partita che ha arbitrato benissimo. Rocchi ha grande fiducia in lui, ci punta tanto. Si è perso nell'ultimo quarto d'ora. fisicamente era finito, non ne aveva più. Ha mostrato una corsa appesantita e, quando un arbitro perde atleticità, perde anche lucidità. Pezzuto Sassuolo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) Luca, exe talent di DAZN, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per commentare gli episodi più controversi di Sassuolo-Napoli. Queste le sue parole: "inadatto e inesperto? Negli anni scorsi spesso ci si lamentava che erano sempre gli stessi ad arbitrare le stesse partite. Bisogna far crescere i giovani arbitri.è un giovane che si è distinto molto quest'anno, a partire da Udinese-Juventus della prima di campionato, partita che ha arbitrato benissimo. Rocchi ha grande fiducia in lui, ci punta tanto. Si è perso nell'ultimo quarto d'ora.era finito, non nepiù. Ha mostrato una corsa appesantita e, quando unperde atleticità, perde anche lucidità.Sassuolo ...

