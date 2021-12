L’Europa verso l’obbligo del vaccino: multe per i no-vax, ecco qual è la situazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il vaccino contro il Covid potrebbe diventare a breve obbligatorio in tutta la Comunità Europea. A spingere verso l’obbligo sono soprattuto Germania, Austria e Grecia, dove l’ondata di contagi sta colpendo i rispettivi paesi in maniera prepotente. Inoltre la diffusione della variante Omicron anche in Europa ha messo in evidenza la necessità di proteggersi dal virus. Il dibattito è quindi tornato sui banchi della Commissione Europea, che la settimana scorsa avevano trovato una linea comune, poi immediatamente disfatta proprio a causa del picco dei contagi e dell’arrivo della nuova variante proveniente dal Sudafrica. I paesi europei si son quindi divisi su due fronti, chi vuole l’obbligo vaccinale e chi no, anche se sono sempre di più quelli che propendono per il sì. Leggi anche: Roma, obbligo di mascherine all’aperto: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilcontro il Covid potrebbe diventare a breve obbligatorio in tutta la Comunità Europea. A spingeresono soprattuto Germania, Austria e Grecia, dove l’ondata di contagi sta colpendo i rispettivi paesi in maniera prepotente. Inoltre la diffusione della variante Omicron anche in Europa ha messo in evidenza la necessità di proteggersi dal virus. Il dibattito è quindi tornato sui banchi della Commissione Europea, che la settimana scorsa avevano trovato una linea comune, poi immediatamente disfatta proprio a causa del picco dei contagi e dell’arrivo della nuova variante proveniente dal Sudafrica. I paesi europei si son quindi divisi su due fronti, chi vuolevaccinale e chi no, anche se sono sempre di più quelli che propendono per il sì. Leggi anche: Roma, obbligo di mascherine all’aperto: ...

