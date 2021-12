Lazio Udinese 0-1 LIVE | Acerbi di testa | fuori

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Inizia il match 7? Prova a spingere la, l’si chiude e riparte 9? Primo tiro della partita – Milinkovic ci prova dopo una mischia il suo tiro e debole e centrale, facile per Silvestri 12? Tiro– Ci prova Lazzari dalla distanza, il suo tiro finisce ampiamente alto 16? GOL DELL’– Dopo un’azione insistita Beto riesce a battere Reina con un ...

Advertising

sportli26181512 : LIVE Lazio-Udinese 0-1. Acerbi di testa cerca il pari: alto sopra la traversa - vbrozodrillo : @MTibete @alexiasslazio La Lazio ci ha regalato De Vrij e Inzaghi, l'Udinese solo madonne :') - tripletemainb : Sicuramente rimonterà e vincerà la partita ma la Lazio sta perdendo pure contro l’udinese - Edo__1927 : @passioneasr2 Roma udinese capienza max: 50% Lazio udinese capirnza max: 75% - laziopress : LIVE | Lazio-Udinese 0-1 (17' Beto) -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Udinese

Commenta per primo Il ritorno di Juan Bernabè. Prima della gara di stasera con l'è tornato in campo allo stadio Olimpico il falconiere della. Che, in occasione della partita vinta in rimonta contro l'Inter lo scorso 16 ottobre, si rese protagonista di un paio di ...Igli Tare, direttore sportivo della, ha parlato prima del match contro l': le sue dichiarazioni Igli Tare, direttore sportivo della, ha parlato prima del match contro l': le sue dichiarazioni ai microfoni di ...Sorridente, come fosse di nuovo la sua prima partita. Juan Bernabé, il falconiere finito alle cronache per il saluto fascista, torna a far volare all'Olimpico l'aquila Olympia."Sarri? Abbiamo deciso di iniziare un percorso con lui e dobbiamo essere più decisi nei momenti di difficoltà. I momenti difficili ...