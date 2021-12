“Impara l’educazione!”: Manuel Bortuzzo annientato dopo l’ultimo gestaccio a Lulù (Di giovedì 2 dicembre 2021) Indignazione per il comportamento dell’atleta Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassiè: le accuse sono pesanti. Manuel Bortuzzo (fonte mediasetplay)Il tira e molla emotivo tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Selassiè non accenna a finire: solo poche ore fa l’ennesimo episodio di discordia tra i due concorrenti del GF Vip. Le dichiarazioni di Manuel sulla compagna di gioco, dopo l’ultima puntata, sono state molto velenose, e hanno stupito il pubblico fedele al programma. Lulù infatti, nella puntata di lunedì, ha perso il controllo in diretta, trincerandosi in bagno e respingendo gli altri concorrenti con la colorita frase: “Non dovete rompermi i c*glioni!“. In seguito Lulù ha ... Leggi su specialmag (Di giovedì 2 dicembre 2021) Indignazione per il comportamento dell’atletanei confronti diSelassiè: le accuse sono pesanti.(fonte mediasetplay)Il tira e molla emotivo trae Lucrezia “” Selassiè non accenna a finire: solo poche ore fa l’ennesimo episodio di discordia tra i due concorrenti del GF Vip. Le dichiarazioni disulla compagna di gioco,l’ultima puntata, sono state molto velenose, e hanno stupito il pubblico fedele al programma.infatti, nella puntata di lunedì, ha perso il controllo in diretta, trincerandosi in bagno e respingendo gli altri concorrenti con la colorita frase: “Non dovete rompermi i c*glioni!“. In seguitoha ...

