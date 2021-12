Highlights e gol Lazio-Udinese 4-4, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Lazio-Udinese 4-4, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Olimpico primo tempo disastroso dei biancocelesti che prendono un’imbarcata: doppietta di Beto, poi gol di Immobile ma c’è Molina prima dell’intervallo. Nella ripresa super rimonta dei ragazzi di Sarri, con Pedro, Milinkovic-Savic e Acerbi in gol, tutto rovinato dal gol del nuovo pareggio di Arslan al 98?. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di4-4, match valido per la quindicesima giornata di. All’Olimpico primo tempo disastroso dei biancocelesti che prendono un’imbarcata: doppietta di Beto, poi gol di Immobile ma c’è Molina prima dell’intervallo. Nella ripresa super rimonta dei ragazzi di Sarri, con Pedro, Milinkovic-Savic e Acerbi in gol, tutto rovinato dal gol del nuovo pareggio di Arslan al 98?. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

Advertising

SassuoloUS : Tre... anzi no ?? ... due gol bellissimi ??????? Gli highlights completi di #SassuoloNapoli sono online su… - SkySport : ? MESSIAS METTE LA SUA FIRMA ?? Alla 1^ da titolare in Serie A con il Milan ?? Highlights ?? - GenoaCFC : ???? #GenoaMilan 08/09: il ritorno del Principe #Milito, subito in gol. E in campo anche mister #Shevchenko. ?? Guar… - Pall_Gonfiato : #LazioUdinese 4-4 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): incredibile all'Olimpico, #Arslan riprende i biancocelesti al 99' - infoitsport : Video Lazio Udinese 1-3: risultato in diretta, gol e highlights -