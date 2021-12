Guida in stato d’ebbrezza, si può contestare una multa? Ecco i casi da considerare (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Guida in stato d’ebbrezza porta a delle sanzioni davvero pesanti. Ma gli esiti dell’alcooltest possono essere contestati. Ecco i casi. Guida in stato d’ebbrezza (AdobeStock)La Guida è uno dei momenti in cui prestare maggiore attenzione. Essere lucidi dovrebbe essere la priorità. Ma, sfortunatamente, non sempre questo accade. Bere e poi mettersi alla Guida può rappresentare un guaio serio sia al Guidatore sia agli altri. E, quando il soggetto è colto sul fatto, si inizia a giustificare perché si Guidava in stato d’ebrezza. Come riportato laleggepertutti, ci sono delle convinzioni completamente sbagliate. Ad esempio, quella di parlare di utilizzo ... Leggi su chenews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lainporta a delle sanzioni davvero pesanti. Ma gli esiti dell’alcooltest possono essere contestati.in(AdobeStock)Laè uno dei momenti in cui prestare maggiore attenzione. Essere lucidi dovrebbe essere la priorità. Ma, sfortunatamente, non sempre questo accade. Bere e poi mettersi allapuò rappresentare un guaio serio sia altore sia agli altri. E, quando il soggetto è colto sul fatto, si inizia a giustificare perché siva ind’ebrezza. Come riportato laleggepertutti, ci sono delle convinzioni completamente sbagliate. Ad esempio, quella di parlare di utilizzo ...

Advertising

mister21x19 : RT @lmoretti13: Guida in stato di #mostrafica - identitagolose : Il rivoluzionario Stürz e i trent'anni alla guida di @CantinaTramin L'enologo: «All'inizio non è stato facile far… - Merendero2000 : RT @Credici6: Aldo è un leader nato, i ragazzi in lui trovano una guida e un amico. Alex è un accentratore. Se non ci fosse stato quest'ult… - Spettegulesss1 : RT @Credici6: Aldo è un leader nato, i ragazzi in lui trovano una guida e un amico. Alex è un accentratore. Se non ci fosse stato quest'ult… - Credici6 : Aldo è un leader nato, i ragazzi in lui trovano una guida e un amico. Alex è un accentratore. Se non ci fosse stato… -