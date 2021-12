Gf Vip, Katia frase choc su Biagio D’Anelli: sul web è bufera e si chiedono provvedimenti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Per Katia Ricciarelli sembra non esserci pace: infatti questa volta la cantante lirica durante una conversazione con Soleil e Manila, si è lasciata andare ad un commento omofobo parlando di Biagio D’Anelli, il nuovo concorrente entrato lo scorso lunedì nella casa di Cinecittà: “Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello 16, le anticipazioni della casa Wanda Fabrizio Corona: si va a processo? Clizia Incorvaia e Paolo, la verità della siciliana La verità di Serena sul rapporto con Pago Scontro social tra Pamela Prati e “Verissimo” Anticipazioni Uomini e Donne, dama smascherata. Amore per Gemma Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) PerRicciarelli sembra non esserci pace: infatti questa volta la cantante lirica durante una conversazione con Soleil e Manila, si è lasciata andare ad un commento omofobo parlando di, il nuovo concorrente entrato lo scorso lunedì nella casa di Cinecittà: “Maè normale? O è gay? Spero di no, se no si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello 16, le anticipazioni della casa Wanda Fabrizio Corona: si va a processo? Clizia Incorvaia e Paolo, la verità della siciliana La verità di Serena sul rapporto con Pago Scontro social tra Pamela Prati e “Verissimo” Anticipazioni Uomini e Donne, dama smascherata. Amore per Gemma

fateibraviazio : Ma tanto nessuno come al solito le dirà niente.. Per il GF è solo un modo di dire. #gfvip - zazoomblog : GF Vip è bufera sull’orrenda frase di Katia Ricciarelli: “Questo è normale o gay?” - #bufera #sull’orrenda #frase… - infoitcultura : Gf Vip 6: la gaffe di Katia Ricciarelli sull’orientamento sessuale di Biagio D’Anelli - infoitcultura : Gf Vip, disastrosa gaffe di Katia Riccaiarelli: 'Ma questo è normale o è gay?'. Tic-tac, verso la cacciata - filoXXL : @GrandeFratello #GFVIP Chi crede che i litigi portano più telespettatori si sbaglia.A me, per esempio, piacciono i… -