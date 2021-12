Fondi comuni di investimento senza commissioni esistono? Le migliori piattaforme (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sottoscrivere dei Fondi comuni di investimento significa ottenere una rendita sul lungo periodo che può portare a grossi vantaggi economici su molti aspetti: aiutare a pagare il mutuo, mettere da parte denaro per le incertezze del futuro e via dicendo. Naturalmente, il mercato è molto differenziato in materia ed esistono diversi modi di accedere a questa possibilità, ognuna con tempistiche e condizioni diverse. Uno degli ostacoli più grossi in cui si può incorrere, oltre alla durata minima del deposito del fondo e le incertezze che ne possono derivare in virtù delle congiunture economiche, è quello delle commissioni: la maggioranza dei Fondi comuni di investimento richiede infatti il pagamento di una quota di denaro pari ad una percentuale – che si ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sottoscrivere deidisignifica ottenere una rendita sul lungo periodo che può portare a grossi vantaggi economici su molti aspetti: aiutare a pagare il mutuo, mettere da parte denaro per le incertezze del futuro e via dicendo. Naturalmente, il mercato è molto differenziato in materia eddiversi modi di accedere a questa possibilità, ognuna con tempistiche e condizioni diverse. Uno degli ostacoli più grossi in cui si può incorrere, oltre alla durata minima del deposito del fondo e le incertezze che ne possono derivare in virtù delle congiunture economiche, è quello delle: la maggioranza deidirichiede infatti il pagamento di una quota di denaro pari ad una percentuale – che si ...

