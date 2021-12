Caso Saguto: al via dal 27 gennaio le requisitoria in appello, no ai testi della difesa/Adnkronos (3) (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) – L’ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo è stata condannata in primo grado anche a risarcire 500 mila euro alla presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi parte civile nel processo. Un risarcimento compreso tra 50 mila e 400 mila euro in favore della presidenza del Consiglio dovrà essere versato anche da altri sei imputati: tra questi il marito di Saguto, Lorenzo Caramma, e l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara. A sette anni e sei mesi era stato condannato l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara, il “re” degli amministratori giudiziari per il quale la procura aveva chiesto la condanna a 12 anni e tre mesi. Sei anni e 10 mesi per l’ex professore della Kore Carmelo Provenzano. Tre anni per l’ex prefetta di Palermo Francesca Cannizzo. Un “sistema ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 dicembre 2021) () – L’ex presidentesezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo è stata condannata in primo grado anche a risarcire 500 mila euro alla presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi parte civile nel processo. Un risarcimento compreso tra 50 mila e 400 mila euro in favorepresidenza del Consiglio dovrà essere versato anche da altri sei imputati: tra questi il marito di, Lorenzo Caramma, e l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara. A sette anni e sei mesi era stato condannato l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara, il “re” degli amministratori giudiziari per il quale la procura aveva chiesto la condanna a 12 anni e tre mesi. Sei anni e 10 mesi per l’ex professoreKore Carmelo Provenzano. Tre anni per l’ex prefetta di Palermo Francesca Cannizzo. Un “sistema ...

