Allarme variante Omicron su un volo Roma-Alghero | positivo un passeggero

Un passeggero che viaggiava sull'aereo Roma – Alghero, rientrando dall'Africa con scalo prima in Olanda e poi a Fiumicino, è risultato positivo, il sospetto è che possa essere stato infettato dalla nuova variante Omicron. L'Allarme Omicron scatta anche in Sardegna e arriva sul volo Roma-Alghero, atterrato domenica notte Tutte le 130 persone presenti sull'aereo ora sono in quarantena e oggi eseguiranno i tamponi per stabilire se siano stati contagiati dal coronavirus. Se fra loro dovessero registrarsi altri casi positivi, scatterà il tracciamento anche per i contatti stretti di ciascuno contagiato. Intanto nel laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari, sono già iniziate le ...

