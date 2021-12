Alba Berlino-Olimpia Milano | l’AX ha bisogno di una reazione dopo tre sconfitte consecutive

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Perin Eurolega seconda trasferta tedesca in regular seasonla sconfitta sul campo del Bayern Monaco e arriva in un momento particolarmente difficile, la prima vera crisi nella stagione continentaletreche hanno ridimensionato le ambizioni della squadra di Messina. L’ha un record di 4-8 e battendo 91-86 InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Il suo nome è già nella lista di Eurolega, quindi è facile pensare di vederlo in campo già venerdì contro l'Alba Berlino. La sua fuga dalla Fortitudo all'inizio di quest'ultima pausa per le nazionali ...BASKET, EUROLEGA - Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano in Diretta tv e Live Streaming: la partita valida per la 13a giornata ...