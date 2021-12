Ag. Eriksen: “C’è ottimismo, ma è ancora presto per parlare di un ritorno a giocare” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Christian Eriksen, dopo il malore di Euro 2020, è tornato ad allenarsi oggi con l’Odense, a distanza di quasi 6 mesi da quel 12 giugno, quando si accasciò durante la gara tra Danimarca e Finlandia. E’ però ancora presto per tornare a parlare di calcio. Lo dice l’agente del giocatore, Martin Schoots, che predica calma. Queste le sue parole: “Come ogni persona che ha passato ciò che è successo a lui, Christian sta lavorando alla sua guarigione. Gli piace farlo a Milano o quando è qui, in Danimarca, privatamente, nel suo paese di nascita. Quando è in patria e ne ha voglia, può utilizzare le strutture dell’Odense. Un grande gesto da parte della sua ex squadra. Chris ha un carattere positivo, ottimista ed energico, ma non è ancora il momento di parlare di calcio. Solo lui deciderà se e ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Christian, dopo il malore di Euro 2020, è tornato ad allenarsi oggi con l’Odense, a distanza di quasi 6 mesi da quel 12 giugno, quando si accasciò durante la gara tra Danimarca e Finlandia. E’ peròper tornare adi calcio. Lo dice l’agente del giocatore, Martin Schoots, che predica calma. Queste le sue parole: “Come ogni persona che ha passato ciò che è successo a lui, Christian sta lavorando alla sua guarigione. Gli piace farlo a Milano o quando è qui, in Danimarca, privatamente, nel suo paese di nascita. Quando è in patria e ne ha voglia, può utilizzare le strutture dell’Odense. Un grande gesto da parte della sua ex squadra. Chris ha un carattere positivo, ottimista ed energico, ma non èil momento didi calcio. Solo lui deciderà se e ...

