Uomini e Donne, Andrea Nicole massacrata per la scelta scoppia in lacrime (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Come abbiamo appreso dalle anticipazioni riguardanti la registrazione di Uomini e Donne avvenuta martedì 30 novembre 2021, la tronista Andrea Nicole Conte ha scelto Ciprian Aftim ma lo ha fatto lontano dalle telecamere e soprattutto senza avvisare la redazione. I due si sono presentati in puntata come coppia lasciando tutti senza parole. Quando si è capito cosa è successo, soprattutto Andrea Nicole è stata così bersagliata di critiche (in primis da Gianni Sperti) da scoppiare a piangere. Uomini e Donne, Andrea Nicole passa la notte con un corteggiatore e lo sceglie E' di poche ore fa la notizia che durante la ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Come abbiamo appreso dalle anticipazioni riguardanti la registrazione diavvenuta martedì 30 novembre 2021, la tronistaConte ha scelto Ciprian Aftim ma lo ha fatto lontano dalle telecamere e soprattutto senza avvisare la redazione. I due si sono presentati in puntata come coppia lasciando tutti senza parole. Quando si è capito cosa è successo, soprattuttoè stata così bersagliata di critiche (in primis da Gianni Sperti) dare a piangere.passa la notte con un corteggiatore e lo sceglie E' di poche ore fa la notizia che durante la ...

